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Forbes составил рейтинг самых влиятельных россиян. Его «автоматически» возглавил Путин

Forbes
06:05, 30 августа 2018
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Российский Forbes впервые представил рейтинг самых влиятельных россиян. Его возглавил президент России Владимир Путин.

Как сообщает журнал, Путин получил первую строчку «автоматически», так как занимает второе место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

На втором месте в списке влиятельных россиян оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф, на третьем — руководитель «Газпрома» Алексей Миллер; глава «Роснефти» Игорь Сечин занял четвертую строчку.

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Бизнесмены и руководители компаний получили дополнительные баллы, если их приглашают на ежегодные встречи с президентом, а чиновники — если они члены «Единой России».

Forbes
В список самых влиятельных россиян вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры и силовики. При составлении рейтинга Forbes учитывал такие параметры как количество сотрудников, размер активов или бюджета под управлением, возможность влиять на жизнь людей, а также близость к президенту.
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