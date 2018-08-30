Forbes составил рейтинг самых влиятельных россиян. Его «автоматически» возглавил Путин

Российский Forbes впервые представил рейтинг самых влиятельных россиян. Его возглавил президент России Владимир Путин.

Как сообщает журнал, Путин получил первую строчку «автоматически», так как занимает второе место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

На втором месте в списке влиятельных россиян оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф, на третьем — руководитель «Газпрома» Алексей Миллер; глава «Роснефти» Игорь Сечин занял четвертую строчку.

Замыкает пятерку лидеров премьер-министр Дмитрий Медведев