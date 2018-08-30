Зачем нам нужна биометрия?Партнерский материал

ФБК нашел у тещи главы Пенсионного фонда дачу за 400 миллионов рублей

Навальный
12:32, 30 августа 2018
Надежный источник

Теща главы пенсионного фонда Антона Дроздова владеет дачей на Рублевке рыночной стоимостью в 400 миллионов рублей, выяснил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в новом расследовании.

Как отмечается в расследовании ФБК, участок тещи Дроздова в элитном поселке Николино на Рублевке включает в себя 33 сотки земли, дом площадью 617 квадратных метров и гараж на 128 квадратных метров. По соседству с участком находится собственность бизнесмена Бориса Ротенберга. 

ФБК уточняет, что теща Дроздова получила дачу в дар от своей дочери: подарок был оформлен 30 декабря 2009 года — из-за этого Дроздов, чья жена владела недвижимостью с июля того же года, получил возможность не указывать ее в декларации. 

По данным ФБК, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей — помимо дачи, это три квартиры и два подземных машиноместа в центре Москвы. 

Об одной из квартир Дроздова — на Патриарших прудах в Москве — ФБК писал еще в 2014 году. Тогда ее стоимость фонд оценивал в 240 миллионов рублей. Сейчас, по данным ФБК, эта квартира может стоить 490 миллионов.
новости

Трампу могут объявить импичмент. Это серьезно?

5 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы