ФБК нашел у тещи главы Пенсионного фонда дачу за 400 миллионов рублей

Теща главы пенсионного фонда Антона Дроздова владеет дачей на Рублевке рыночной стоимостью в 400 миллионов рублей, выяснил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в новом расследовании.

Как отмечается в расследовании ФБК, участок тещи Дроздова в элитном поселке Николино на Рублевке включает в себя 33 сотки земли, дом площадью 617 квадратных метров и гараж на 128 квадратных метров. По соседству с участком находится собственность бизнесмена Бориса Ротенберга.

ФБК уточняет, что теща Дроздова получила дачу в дар от своей дочери: подарок был оформлен 30 декабря 2009 года — из-за этого Дроздов, чья жена владела недвижимостью с июля того же года, получил возможность не указывать ее в декларации.

По данным ФБК, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей — помимо дачи, это три квартиры и два подземных машиноместа в центре Москвы.