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Facebook удалил пост Центра Анны Франк из-за фото обнаженных жертв холокоста

The Verge
09:42, 30 августа 2018
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Компания Facebook без объяснения причин сняла с публикации запись американского Центра взаимоуважения имени Анны Франк, к которой была прикреплена ссылка с фотографией обнаженных изможденных детей. После публичной критики социальная сеть восстановила сообщение центра.

21 августа Центр Анны Франк поделился на своей странице исследованием о том, насколько хорошо американцы осведомлены о холокосте. Спустя некоторое время запись пропала из фейсбука организации.

These numbers are alarming, but this is why we do what we do. This is why we teach the past to build the future. How do...

Опубликовано Anne Frank Center for Mutual Respect Вторник, 21 августа 2018 г.

29 августа представители центра через твиттер обратились к Facebook и обвинили компанию в лицемерии из-за удаления записи, «по-видимому, нарушающей стандарты сообщества». В тот же день сотрудники Facebook связались с центром, извинились и восстановили оригинальную публикацию.

В Facebook объяснили The Verge, что запрещают публиковать в соцсети обнаженные фотографии детей. При этом в компании признали, что изображение, размещенное Центром Анны Франк, «исторически значимо и важно», поэтому восстановили удаленную запись.

В прошлом Центр Анны Франк уже конфликтовал с Facebook, требуя, чтобы из соцсети удалили страницы, отрицающие холокост. Соответствующую петицию подписали более 180 тысяч человек.
В 2016 году Facebook блокировал записи с фотографией «Напалм во Вьетнаме» Ника Ута, на которой изображена обнаженная девятилетняя девочка. После критики социальная сеть приняла решение не удалять записи.
шапито

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