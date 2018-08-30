«Аэрофлот» собирается сделать платным выбор мест в самолете

Группа «Аэрофлот» в 2018-2019 годах намеревается ввести несколько платных сервисов для пассажиров. Как следует из презентации для инвесторов, это будет сделано с целью уменьшить рост расходов компании.

В частности, компания рассматривает вариант сделать платным выбор мест в салоне самолета. Помимо этого, «Аэрофлот» намеревается оптимизировать расходы на услуги на борту, в частности, на питание и на дорожные наборы.

«В перспективе, если инициатива будет утверждена, пассажиры „Аэрофлота“ при покупке билета по тарифам „Эконом промо“ и „Эконом бюджет“ смогут выбрать себе место за дополнительную плату. Фактически у пассажиров компаний группы будет расширен спектр услуг, которые пассажир может приобрести по собственному выбору», — заявил «Интерфаксу» представитель компании.