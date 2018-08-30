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«Аэрофлот» собирается сделать платным выбор мест в самолете

ТАСС
09:37, 30 августа 2018
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Группа «Аэрофлот» в 2018-2019 годах намеревается ввести несколько платных сервисов для пассажиров. Как следует из презентации для инвесторов, это будет сделано с целью уменьшить рост расходов компании. 

В частности, компания рассматривает вариант сделать платным выбор мест в салоне самолета. Помимо этого, «Аэрофлот» намеревается оптимизировать расходы на услуги на борту, в частности, на питание и на дорожные наборы.

«В перспективе, если инициатива будет утверждена, пассажиры „Аэрофлота“ при покупке билета по тарифам „Эконом промо“ и „Эконом бюджет“ смогут выбрать себе место за дополнительную плату. Фактически у пассажиров компаний группы будет расширен спектр услуг, которые пассажир может приобрести по собственному выбору», — заявил «Интерфаксу» представитель компании.

В первом полугодии 2018 года чистый убыток «Аэрофлота» составил 5,2 миллиарда рублей (за аналогичный период прошлого года компания зафиксировала прибыль в 2,8 миллиарда). Резкое падение финансовых показателей в «Аэрофлоте» объяснили повышением цен на топливо.
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