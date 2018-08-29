«Яндекс» убрал 💩 и 🚽 из «Карт эмодзи». Их использовали для обозначения Кремля

«Яндекс» убрал из проекта «Карты эмодзи», в рамках которого пользователи описывают места с помощью трех иконок, эмодзи какашки, унитаза и обезьянки. Об этом сообщает The Village.

В компании пояснили, что экспериментируют и меняют набор эмодзи, которые можно использовать для описания мест.

Проект «Карты эмодзи» был запущен 27 августа. Вскоре СМИ заметили, что пользователи активно используют эмодзи какашки для описания Москвы и Санкт-Петербурга, а Кремль обозначают, в частности, обезьянкой и унитазом.

«Яндекс» убрал эмодзи какашки с карты Петербурга и других городов 💩 https://t.co/iXDNJF0PBS — «Бумага» (@paperpaper_ru) August 29, 2018

Яндекс запустил прикол: Мол, опишите место тремя эмодзи https://t.co/ELgj94p6Qv И вот, что люди понаописывали в Москве pic.twitter.com/o4NzegHozG — Саша Усольцев (@usolt) August 27, 2018