Как заинтересовать ребенка английским?Партнерский материал

«Яндекс» убрал 💩 и 🚽 из «Карт эмодзи». Их использовали для обозначения Кремля

The Village
20:11, 29 августа 2018
Надежный источник

«Яндекс» убрал из проекта «Карты эмодзи», в рамках которого пользователи описывают места с помощью трех иконок, эмодзи какашки, унитаза и обезьянки. Об этом сообщает The Village.

В компании пояснили, что экспериментируют и меняют набор эмодзи, которые можно использовать для описания мест.

Проект «Карты эмодзи» был запущен 27 августа. Вскоре СМИ заметили, что пользователи активно используют эмодзи какашки для описания Москвы и Санкт-Петербурга, а Кремль обозначают, в частности, обезьянкой и унитазом.

«Суть эксперимента — описывать места и делиться впечатлениями о них с помощью разных эмодзи», — заявили в «Яндексе».

The Village
новости

Какой будет пенсионная реформа в России. Версия Владимира Путина

шапито

Дмитрий Медведев пропал на две недели — никто не заметил. Исчезновение его кота Дорофея обсуждали гораздо активнее

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
Старинный недруг Путина и Трампа. Кем был сенатор Джон Маккейн для России и Америки
33 минуты
Сборник

Наши партнерские материалы