«Яндекс» убрал 💩 и 🚽 из «Карт эмодзи». Их использовали для обозначения Кремля
«Яндекс» убрал из проекта «Карты эмодзи», в рамках которого пользователи описывают места с помощью трех иконок, эмодзи какашки, унитаза и обезьянки. Об этом сообщает The Village.
В компании пояснили, что экспериментируют и меняют набор эмодзи, которые можно использовать для описания мест.
Проект «Карты эмодзи» был запущен 27 августа. Вскоре СМИ заметили, что пользователи активно используют эмодзи какашки для описания Москвы и Санкт-Петербурга, а Кремль обозначают, в частности, обезьянкой и унитазом.
«Яндекс» убрал эмодзи какашки с карты Петербурга и других городов 💩 https://t.co/iXDNJF0PBS— «Бумага» (@paperpaper_ru) August 29, 2018
Яндекс запустил прикол: Мол, опишите место тремя эмодзи https://t.co/ELgj94p6Qv И вот, что люди понаописывали в Москве pic.twitter.com/o4NzegHozG— Саша Усольцев (@usolt) August 27, 2018
"Яндекс" предложил описать места на карте с помощью эмодзи https://t.co/i0e26bRmIu pic.twitter.com/iVXaibKBvZ— Pavel Kislenko (@pavelkislenko) August 29, 2018
«Суть эксперимента — описывать места и делиться впечатлениями о них с помощью разных эмодзи», — заявили в «Яндексе».