В Пакистане прошли акции протеста из-за конкурса карикатур на Мохаммеда в Нидерландах

В Пакистане тысячи человек вышли на улицы в знак протеста против проведения в Нидерландах конкурса карикатур на пророка Мохаммеда.

Протестующие требуют от властей добиться отмены конкурса или в противном случае выслать посла Нидерландов из страны. Несколько тысяч человек намереваются пешком дойти от одного из крупнейших городов Пакистана Лахора до столицы Исламабада и устроить там сидячую забастовку.