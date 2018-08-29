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В Пакистане прошли акции протеста из-за конкурса карикатур на Мохаммеда в Нидерландах

The Guardian
16:41, 29 августа 2018
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В Пакистане тысячи человек вышли на улицы в знак протеста против проведения в Нидерландах конкурса карикатур на пророка Мохаммеда.

Протестующие требуют от властей добиться отмены конкурса или в противном случае выслать посла Нидерландов из страны. Несколько тысяч человек намереваются пешком дойти от одного из крупнейших городов Пакистана Лахора до столицы Исламабада и устроить там сидячую забастовку.

Конкурс карикатур был объявлен лидером правой Партии свободы Гертом Вилдерсом в июне 2018 года: его итоги будут подведены в ноябре, а главным призом станет денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США. Власти Нидерландов отказались его запрещать, объясняя это правом на свободу слова.
МИД Пакистана 20 августа объявил протест Нидерландам, назвав конкурс богохульным и дискредитирующим ислам.
В 2005 году публикация карикатур на Мохаммеда в датской газете Jyllands-Posten привела к масштабным протестам в исламских странах. В 2015 году радикальные исламисты напали на редакцию французского сатирического издания Charlie Hebdo, также опубликовавшего карикатуры: в результате этого погибли 12 человек.
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