В Москве погиб вице-президент Новолипецкого металлургического комбината 

Вице-президент группы —Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) по исследованиям и разработкам Бруно Чарльз де Куман погиб в Москве, сообщила пресс-служба компании.

Погибший выпал из окна в Доме на набережной на улице Серафимовича в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

СК начал доследственную проверку. Какие версии случившегося рассматривает следствие, пока неизвестно.