В Москве погиб вице-президент Новолипецкого металлургического комбината
14:26, 29 августа 2018
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Вице-президент группы —Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) по исследованиям и разработкам Бруно Чарльз де Куман погиб в Москве, сообщила пресс-служба компании.
Погибший выпал из окна в Доме на набережной на улице Серафимовича в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
СК начал доследственную проверку. Какие версии случившегося рассматривает следствие, пока неизвестно.
Уроженец Бельгии Бруно Чарльз де Куман был назначен вице-президентом НЛМК по исследованиям и разработкам летом 2017 года. До этого этой должности в компании не существовало.
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