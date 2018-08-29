В Москве погиб вице-президент Новолипецкого металлургического комбината 

РИА Новости
14:26, 29 августа 2018
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Вице-президент группы —Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) по исследованиям и разработкам Бруно Чарльз де Куман погиб в Москве, сообщила пресс-служба компании.

Погибший выпал из окна в Доме на набережной на улице Серафимовича в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

СК начал доследственную проверку. Какие версии случившегося рассматривает следствие, пока неизвестно.

Уроженец Бельгии Бруно Чарльз де Куман был назначен вице-президентом НЛМК по исследованиям и разработкам летом 2017 года. До этого этой должности в компании не существовало.
НЛМК — один из крупнейших российских производителей стали. Компания заняла 12 место в списке крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Основной акционер НЛМК — самый богатый (по оценке Forbes) бизнесмен России Владимир Лисин.
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