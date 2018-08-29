В Германии снесли золотую статую Эрдогана. Из-за нее подрались сторонники и противники турецкого президента

В немецком городе Висбаден демонтировали четырехметровую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Скульптура была установлена на центральной площади Единства Германии в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, который известен своими провокационными объектами искусства. В 2018 году мероприятие проходит под лозунгом «Плохие новости».

Скульптуру демонтировали в ночь на среду с помощью пожарной бригады и подъемного крана. Видео операции в твиттере опубликовала полиция федеральной земли Гессен.

Nach der Inanspruchnahme eines Krans, wurde die Statue nun aufgeladen.

Sie wird durch die @FeuerwehrWI nun abtransportiert.

Aus unserer Sicht verlief der Einsatz friedlich.#Wiesbaden pic.twitter.com/AUtX8iuOje — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) August 28, 2018

Полиция сообщила, что статую решили убрать из соображений безопасности. Рядом с ней завязалась потасовка с участием десятков человек. По данным местного издания Wiesbadener Kurier, противники Эрдогана, многие из которых называли себя курдами, забросали скульптуру яйцами. После этого у них завязалась драка со сторонниками турецкого президента. Три человека были задержаны.

Власти Висбадена заявили, что дали разрешение на установку скульптуры, не зная, какой она будет, отмечает Deutsche Welle. После этого они стали получать звонки от возмущенных граждан, которые воспринимают появление монумента как поддержку турецкого президента.