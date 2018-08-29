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В Германии снесли золотую статую Эрдогана. Из-за нее подрались сторонники и противники турецкого президента

Полиция федеральной земли Гессен
11:50, 29 августа 2018
Надежный источник

В немецком городе Висбаден демонтировали четырехметровую золотую статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Скульптура была установлена на центральной площади Единства Германии в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, который известен своими провокационными объектами искусства. В 2018 году мероприятие проходит под лозунгом «Плохие новости».

Скульптуру демонтировали в ночь на среду с помощью пожарной бригады и подъемного крана. Видео операции в твиттере опубликовала полиция федеральной земли Гессен.

Статуя была демонтирована с помощью крана. После этого ее увезли. Операция прошла мирно.

Полиция сообщила, что статую решили убрать из соображений безопасности. Рядом с ней завязалась потасовка с участием десятков человек. По данным местного издания Wiesbadener Kurier, противники Эрдогана, многие из которых называли себя курдами, забросали скульптуру яйцами. После этого у них завязалась драка со сторонниками турецкого президента. Три человека были задержаны.

Власти Висбадена заявили, что дали разрешение на установку скульптуры, не зная, какой она будет, отмечает Deutsche Welle. После этого они стали получать звонки от возмущенных граждан, которые воспринимают появление монумента как поддержку турецкого президента.

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