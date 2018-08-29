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США подали к России иск в ВТО

Reuters
15:15, 29 августа 2018
Надежный источник

США подали во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск из-за повышения Россией импортных пошлин на ряд американских товаров в ответ на повышение Америкой тарифов на сталь и алюминий.

США утверждают, что Россия нарушила правила ВТО, повысив тарифы лишь на американские товары и превысив допустимый размер пошлин.

В Минэкономразвития РФ заявили, что Россия действовала в рамках соглашения ВТО о защитных мерах, позволяющего компенсировать ущерб от действий другой стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Россия «будет использовать здесь всю широкую палитру контраргументов», передает «Интерфакс».

Россия ввела пошлины в размере 25-40% на ряд американских товаров в ответ на решение США повысить пошлины на ввоз стали (25%) и алюминия (10%). Россия также подала иск к США в ВТО. 

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