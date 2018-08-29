анонсировал изменения, связанные с безопасностью пользователей. В ближайшее время в социальной сети появится три новых функции, говорится в официальном сообщении.

Пользователи Instagram смогут верифицировать свои аккаунты. Для подтверждения личности в специальном разделе необходимо будет указать свое настоящее имя, а также загрузить фотографию паспорта. На страничках таких пользователей появится соответствующая галочка.

Кроме того, в сервисе появится раздел «Об этом аккаунте», в котором можно будет посмотреть дату и место регистрации пользователя, а также изменения в названии страницы. В компании считают, что это позволит, например, выявлять фейковые аккаунты знаменитостей.

В Instagram также будет доступна двухфакторная аутентификация — то есть, для более безопасного входа в свою учетную запись можно будет использовать сторонние приложения (Google Authenticator, DUO Mobile).