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Медведев сменил руководителя Ленинки. Нового директора подчиненные обвиняли в некомпетентности

Официальный портал правовой информации
13:51, 29 августа 2018
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сменил руководителя Российской государственной библиотеки. Гендиректором Ленинки, вместо возглавлявшего ее Владимира Гнездилова, назначен руководитель Библиотеки иностранной литературы Вадим Дуда.

Распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Дуда назначен на этот пост сроком на пять лет.

Исполнительный директор РГБ Владимир Гнездилов, проработавший в библиотеке почти 20 лет, последние два года занимал должность исполняющего обязанности гендиректора. Ранее агентство РБК со ссылкой на источники сообщало, что поводом для увольнения Гнездилова стали «недоработки во многих вопросах».

В 2016 году сотрудники Библиотеки иностранной литературы требовали уволить назначенного годом ранее Вадима Дуду. Его обвиняли в некомпетентности, сокращении надбавок к зарплатам и неумении комплектовать библиотечные фонды.

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