Медведев сменил руководителя Ленинки. Нового директора подчиненные обвиняли в некомпетентности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сменил руководителя Российской государственной библиотеки. Гендиректором Ленинки, вместо возглавлявшего ее Владимира Гнездилова, назначен руководитель Библиотеки иностранной литературы Вадим Дуда.

Распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Дуда назначен на этот пост сроком на пять лет.

Исполнительный директор РГБ Владимир Гнездилов, проработавший в библиотеке почти 20 лет, последние два года занимал должность исполняющего обязанности гендиректора. Ранее агентство РБК со ссылкой на источники сообщало, что поводом для увольнения Гнездилова стали «недоработки во многих вопросах».