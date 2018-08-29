Медведев потребовал наказать губернаторов за школьные туалеты на улицах

Премьер Дмитрий Медведев поручил наказать губернаторов и чиновников, которые не смогли построить или установить в школах санузлы с отоплением и канализацией, сообщает «Интерфакс».

Медведев сказал на селекторном совещании с регионами, что проблема с неотапливаемыми санузлами «набила оскомину», поскольку он требовал решить ее к 1 сентября. Премьер потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности «высших должностных лиц», не оборудовавших школы теплыми туалетами.

На совещании министр просвещения Ольга Васильева назвала 11 регионов, где в 1036 школах в туалетах нет канализации и отопления. Это Забайкальский край (293 школы), Дагестан (268), Тыва (118), Приморский край и Бурятия (по 78 школ), Красноярский край (57), Калмыкия (49), Иркутская область и Якутия (по 32), Хабаровский край (28) и Смоленская область (3).

В Забайкалье и Приморье туалетную проблему не решили из-за паводка, отметила Васильева.