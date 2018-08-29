Facebook объявил о запуске видеосервиса Watch по всему миру
Компания Facebook объявила, что видеосервис Watch, который был запущен в США в августе 2017 года, будет доступен по всему миру.
Иконка Watch, как следует из рекламного видео, появится среди вкладок с лентой новостей, мессенджером и торговой площадкой. Когда именно пользователи в других странах увидят обновление, в компании не уточнили.
На вкладке Watch пользователи смогут смотреть рекомендованные видео, ролики пользователей и страниц, на которых они подписаны, а также клипы из ленты новостей, которые они решили посмотреть попозже.
Facebook Watch Is Going GlobalОпубликовано Facebook Понедельник, 27 августа 2018 г.
Facebook снимает для своего видеосервиса оригинальные шоу, в том числе сериалы.
В июне Instagram, где раньше можно было публиковать видео длительностью до минуты, запустил сервис под названием IGTV для длинных видео.