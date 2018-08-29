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Facebook объявил о запуске видеосервиса Watch по всему миру

Facebook Newsroom
19:43, 29 августа 2018
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Компания Facebook объявила, что видеосервис Watch, который был запущен в США в августе 2017 года, будет доступен по всему миру.

Иконка Watch, как следует из рекламного видео, появится среди вкладок с лентой новостей, мессенджером и торговой площадкой. Когда именно пользователи в других странах увидят обновление, в компании не уточнили.

На вкладке Watch пользователи смогут смотреть рекомендованные видео, ролики пользователей и страниц, на которых они подписаны, а также клипы из ленты новостей, которые они решили посмотреть попозже.

Facebook Watch Is Going Global

Опубликовано Facebook Понедельник, 27 августа 2018 г.
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