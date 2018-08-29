Американский суд отказался убрать с долларов фразу «Мы верим в бога» по требованию атеистов
Суд штата Миннесота отклонил иск атеистов, которые требовали убрать с американских банкнот и монет фразу «In God We Trust» («Мы верим в бога»). Об этом сообщает агентство Reuters. Истцы утверждали, что этот лозунг противоречит Конституции США, которая гарантирует свободу вероисповедания.
Судья Рэймонд Грюндер заявил, что фраза «In God We Trust» — это дань традициям, не имеющая никакого отношения к религии. Он также сослался на решение Верховного суда США от 2014 года, который постановил, что нет необходимости пересматривать «исторические практики». Тогда истец пытался оспорить традицию чтения молитвы перед заседаниями заксобрания в штате Небраска.
Лозунг «In God We Trust» появился на американских монетах в 1864 году, во время Гражданской войны, когда усилились религиозные настроения. 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр в 1956 году подписал закон, сделавший эту фразу национальным девизом. Вскоре она стала появляться и на долларовых банкнотах.
Атеисты неоднократно пытались оспорить использование лозунга «In God We Trust» на долларах. Так, в мае аналогичный иск рассматривал и отклонил суд в Чикаго.