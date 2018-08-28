В России предложили штрафовать за запуск незарегистрированных дронов
Комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в КоАП, предусматривающий введение штрафов за запуск незарегистрированных беспилотников.
Как сообщает «Российская газета», за запуск незарегистрированного дрона предложено ввести штраф от одной до двух тысяч рублей.
Помимо этого предлагается в десять раз увеличить штраф за нарушение правил использования воздушного пространства; его размер составит от 20 до 50 тысяч рублей.
Член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев объяснил инициативу ввести штрафы ростом числа нарушений, связанных с дронами; за последние три года их количество выросло с четырех до 50 в год. Какие это нарушения, Груздев не пояснил.
Чтобы запускать в небо дроны на законных основаниях, мало зарегистрировать аппарат, необходимо также получить разрешение на полет. Например, воздушное пространство над Москвой закрыто. Значит, так просто не взлететь. Чтобы запустить дрон, надо направить заявку местным властям. В обращении необходимо указать цель запуска беспилотника, дату, время и место, высоту и длительность работ, а также вид воздушного судна, его принадлежность, государственный и регистрационный знаки, серийный номер. Еще следует представить свидетельство о регистрации воздушного судна и сертификата эксплуатанта. К запросу надо приложить и удостоверение личности.