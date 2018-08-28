В России предложили штрафовать за запуск незарегистрированных дронов

Комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в КоАП, предусматривающий введение штрафов за запуск незарегистрированных беспилотников.

Как сообщает «Российская газета», за запуск незарегистрированного дрона предложено ввести штраф от одной до двух тысяч рублей.

Помимо этого предлагается в десять раз увеличить штраф за нарушение правил использования воздушного пространства; его размер составит от 20 до 50 тысяч рублей.

Член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев объяснил инициативу ввести штрафы ростом числа нарушений, связанных с дронами; за последние три года их количество выросло с четырех до 50 в год. Какие это нарушения, Груздев не пояснил.