Российские телеканалы изменили сетку вещания из-за обращения Путина о пенсиях

Федеральные телеканалы изменили сетки вещания на 29 августа, чтобы показать видеообращение президента РФ Владимира Путина, в котором он будет говорить о повышении пенсионного возраста.

Обращение покажут «Россия 1», НТВ, РЕН-ТВ, «Пятый канал», «ТВ Центр». На сайте «Первого канала» изменений в программе пока нет.

Телеканалы выделили на трансляцию обращения, которая начнется в 12:00 по московскому времени, от 30 до 40 минут.