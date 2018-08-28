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Российские телеканалы изменили сетку вещания из-за обращения Путина о пенсиях

Meduza
17:38, 28 августа 2018

Федеральные телеканалы изменили сетки вещания на 29 августа, чтобы показать видеообращение президента РФ Владимира Путина, в котором он будет говорить о повышении пенсионного возраста.

Обращение покажут «Россия 1», НТВ, РЕН-ТВ, «Пятый канал», «ТВ Центр». На сайте «Первого канала» изменений в программе пока нет.

Телеканалы выделили на трансляцию обращения, которая начнется в 12:00 по московскому времени, от 30 до 40 минут.

Президент РФ Владимир Путин впервые детально расскажет о своем отношении к повышению пенсионного возраста, которое правительство анонсировало в середине июня. Ранее он лишь коротко заявлял, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов.

Путин и повышение пенсионного возраста

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