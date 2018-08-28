Путин выступит с телеобращением о повышении пенсионного возраста
Президент России Владимир Путин 29 августа выступит с телеобращением по поводу планов правительства повысить пенсионный возраст. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее во вторник Путин пообещал «прямо завтра» «детально сформулировать» свое отношение к реформе и «выступить с соответствующим заявлением».
Он назвал правильным использование правительством «жестких экономических, финансовых, демографических расчетов» при подготовке реформы, в то же время пообещав принятие «справедливых» решений со «взвешенным и осторожным» подходом, передает «Интерфакс».
В июне правительство России объявило о планах постепенно поднять возраст выхода на пенсию. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении силами депутатов от «Единой России». Согласно соцопросам, большинство россиян выступают против реформы.
Владимир Путин, ранее обещавший не допустить повышения пенсионного возраста, заявил, что ему «не нравится» ни один из вариантов реформы, но отметил, что таких людей мало и в предложившем перемены правительстве.