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Путин уволил замглавы МЧС и 15 генералов

Официальный интернет-портал правовой информации
15:32, 28 августа 2018
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении ряда чиновников силовых структур. Среди уволенных — замглавы МЧС России Владлен Аксенов, а также 15 генералов из МВД, МЧС, ФСИН и СК.

Указом Путина были назначены, в частности, новые руководители структур МВД в Крыму, Удмуртии, Мурманской области и Алтайском крае, главы региональных управлений СК в Свердловской, Тюменской и Магаданской областях, Хабаровском и Алтайском крае и на Сахалине, а также прокуроры Хакасии, Челябинской и Тульской областей.

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