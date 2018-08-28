Путин уволил замглавы МЧС и 15 генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении ряда чиновников силовых структур. Среди уволенных — замглавы МЧС России Владлен Аксенов, а также 15 генералов из МВД, МЧС, ФСИН и СК.

Указом Путина были назначены, в частности, новые руководители структур МВД в Крыму, Удмуртии, Мурманской области и Алтайском крае, главы региональных управлений СК в Свердловской, Тюменской и Магаданской областях, Хабаровском и Алтайском крае и на Сахалине, а также прокуроры Хакасии, Челябинской и Тульской областей.