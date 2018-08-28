Amnesty International и Human Rights Watch пожаловались Путину на Кадырова

Международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем они попросили осудить заявления главы Чечни Рамзана Кадырова.

По мнению авторов письма, в недавних заявлениях Кадырова о запрете правозащитникам посещать Чечню усматривается намерение совершить противозаконные действия. Регион, отмечается в письме, является субъектом РФ, и на его территорию распространяется действие международных обязательств России в области прав человека.

«Просим принять все необходимые меры в интересах того, чтобы любые заявления и действия, противоречащие внутреннему законодательству и международным обязательствам России, влекли за собой предусмотренные законом последствия», — говорится в обращении.

Авторы письма также просят Путина способствовать скорейшему освобождению .