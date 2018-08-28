Как заинтересовать ребенка английским?Партнерский материал

Amnesty International и Human Rights Watch пожаловались Путину на Кадырова

Human Rights Watch
18:22, 28 августа 2018
Надежный источник

Международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем они попросили осудить заявления главы Чечни Рамзана Кадырова. 

По мнению авторов письма, в недавних заявлениях Кадырова о запрете правозащитникам посещать Чечню усматривается намерение совершить противозаконные действия. Регион, отмечается в письме, является субъектом РФ, и на его территорию распространяется действие международных обязательств России в области прав человека.

«Просим принять все необходимые меры в интересах того, чтобы любые заявления и действия, противоречащие внутреннему законодательству и международным обязательствам России, влекли за собой предусмотренные законом последствия», — говорится в обращении.

Авторы письма также просят Путина способствовать скорейшему освобождению Оюба Титиева.

Кадыров 22 августа заявил, что после окончания суда над Титиевым в Чечню будет закрыт въезд для правозащитников, и регион станет для них «запретной территорией, так же как и для террористов, экстремистов». Глава республики выразил мнение, что правозащитники «мешают жить чеченскому народу».
новости

Вячеслав Володин и квартира его мамы. Стадии принятия расследования ФБК

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы