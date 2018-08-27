Житель поселка в Калининградской области устроил стрельбу

58-летний житель Калининградской области застрелил из ружья одного человека и ранил еще троих в одном из поселков Полесского района, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Стрельба произошла 25 августа «в ходе конфликта на бытовой почве» между подозреваемым и его племянником, который был вместе со знакомыми. В стычке мужчина не менее двух раз выстрелил в противников. Один мужчина погиб на месте, троих человек с огнестрельными ранами госпитализировали. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.

Следственный комитет возбудил дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте задержанного.