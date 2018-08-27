«Вы время видели? Ложитесь спать». На Камчатке умерла пациентка, которую скорая дважды отказалась забрать в больницу

Жительница города Вилючинска (Камчатский край) Наталья Узленкова умерла после того, как скорая помощь дважды отказалась забрать ее в больницу. Об этом сообщает агентство «Кам 24» со ссылкой на обращение дочери умершей.

42-летняя Узленкова имела хроническую болезнь почек. Вечером 10 августа ее состояние ухудшилось, но приехавшие на вызов сотрудники скорой отказались забрать пациентку в больницу. В пять часов утра 11 августа Узленковой снова вызвали скорую; приехала та же бригада. Медики опять отказали в госпитализации; в обращении дочери Узленковой утверждается, что они сказали: «Вы время видели? Ложитесь спать».

В девять утра 11 августа Узленковой вызвали скорую в третий раз, после чего пациентку все же забрали в больницу. Однако, по мнению родственников, там ей тоже не оказали экстренную помощь. Около полудня Узленкова умерла.

Ее дочь обратилась в прокуратуру и Следственный комитет; она считает, что к смерти ее матери привела халатность медиков. СК сообщил о проверке по факту смерти Узленковой.