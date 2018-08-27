Суд отклонил иск о взыскании убытков из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «Инвестори» к Роскомнадзору и Минфину РФ о взыскании убытков, которые были приченены истцу из-за попыток блокировки мессенджера Telegram.

Компания оценивала свой ущерб в 5 миллионов рублей — как заявлял истец, из-за массовых блокировок Роскомнадзора оказался заблокирован ряд серверов «Инвестори», а клиенты не могли провести операции в своих личных кабинетах.