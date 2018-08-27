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Преподавателей и студентов МГУ лишили права влиять на устав вуза

Официальный портал правовой информации
12:16, 27 августа 2018
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Правительство изменило порядок принятия устава МГУ им. М.В. Ломоносова. В процедуре больше не смогут участвовать сотрудники и студенты университета. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации

Изменения вносятся в девятый пункт документа, который в предыдущей редакции звучал так: «Устав университета, а также изменения к нему принимаются конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся». Это положение исключено полностью.

Изменения в устав сможет инициировать только ученый совет МГУ, а утверждать документ по-прежнему будет правительство. С чем связано это решение, пока не ясно.

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