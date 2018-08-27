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Основателя Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Meduza
18:39, 27 августа 2018

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Основанием для этого стало интервью музыканта газете «Известия».

В беседе с журналистами Уотерс, отвечая на вопрос о Крыме, сказал, что «Севастополь очень важен для России и россиян». «Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город», — сказал музыкант. 

На сайте «Миротворец» отмечено, что Уотерс добавлен в базу за «антиукраинскую пропаганду» и «покушение на территориальную целостность Украины». Раздел «биография» ведет на страницу русскоязычной «Википедии».

На сайте «Миротворец» публикаются данные людей, которые, по мнению создателей, угрожают безопасности Украины. В России сайт заблокирован. 
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