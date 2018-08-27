Индекс Nasdaq впервые в истории превысил 8000 пунктов

Фондовый индекс Nasdaq Composite, рассчитывающийся по котировкам высокотехнологичных компаний, впервые в истории превысил отметку в 8000 пунктов.

Рекорд был установлен на фоне предварительных договоренностей США и Мексике о новом торговом соглашении, которое сменит действовавшее на протяжении нескольких десятилетий соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Другие два крупнейших американских индекса, Dow Jones и S&P 500 также достигли новых рекордных значений.