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Индекс Nasdaq впервые в истории превысил 8000 пунктов

Nasdaq
19:14, 27 августа 2018
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Фондовый индекс Nasdaq Composite, рассчитывающийся по котировкам высокотехнологичных компаний, впервые в истории превысил отметку в 8000 пунктов.

Рекорд был установлен на фоне предварительных договоренностей США и Мексике о новом торговом соглашении, которое сменит действовавшее на протяжении нескольких десятилетий соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Другие два крупнейших американских индекса, Dow Jones и S&P 500 также достигли новых рекордных значений. 

В последние месяцы американские рынки ощутимо растут. С начала года Nasdaq поднялся на 16,2%.
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