Гречка отказалась петь в день выборов в Ульяновске. На концерт планировали пускать только проголосовавших

Певица Гречка (Анастасия Иванова) отказалась выступать на концерте в Ульяновске в единый день голосования — 9 сентября.

По словам Гречки, причиной этого стало то, что организаторы не предупредили ее о формате мероприятия — на концерт можно будет прийти только по пригласительным билетам, которые будут выдавать после голосования на выборах в местное заксобрание.

Как отметила певица, ей говорили, что это будет обычный концерт, и она не знала о планах повысить явку за счет популярных музыкантов.

Как отметила певица, сейчас наступило «время окончательно задуматься о том, что происходит в нашей стране». «Я ****** [очень сильно] в **** [шоке], как нас хотели ****** [обмануть] и использовать. Спасибо за внимание», — написала она в инстаграме.