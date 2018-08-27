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Гречка отказалась петь в день выборов в Ульяновске. На концерт планировали пускать только проголосовавших

Гречка
14:20, 27 августа 2018
Надежный источник

Певица Гречка (Анастасия Иванова) отказалась выступать на концерте в Ульяновске в единый день голосования — 9 сентября.

По словам Гречки, причиной этого стало то, что организаторы не предупредили ее о формате мероприятия — на концерт можно будет прийти только по пригласительным билетам, которые будут выдавать после голосования на выборах в местное заксобрание.

Как отметила певица, ей говорили, что это будет обычный концерт, и она не знала о планах повысить явку за счет популярных музыкантов. 

Как отметила певица, сейчас наступило «время окончательно задуматься о том, что происходит в нашей стране». «Я ****** [очень сильно] в **** [шоке], как нас хотели ****** [обмануть] и использовать. Спасибо за внимание», — написала она в инстаграме.

Концерт в единый день голосования в Ульяновске организовал Российский союз молодежи. Помимо Гречки, туда пригласили Джигана и ARTIK & ASTI.
Власти не впервые пытаются повысить явку молодежи на выборы с помощью бесплатных концертов. Такие акции проводились, например, во время президентских выборов в Москве и других городах страны.
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