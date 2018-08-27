Эксперты ФАС назвали маленькую женскую грудь физическим недостатком

Управление ФАС России по Архангельской области признало оскорбительной рекламу строительной компании с изображениями полуобнаженных женщин.

В ведомство поступила жалоба на два рекламных щита — на одном из них женщина измеряла себе сантиметровой лентой грудь под подписью «У нас маленькие цены и много комплексов», на другом — женщина стояла спиной без рубашки с подписью «Дешевле, чем снять!».

Эксперты ФАС сочли, что плакаты содержат оскорбительные образы в отношении женского пола. В заключении говорилось, что первый из них указывает «на физические недостатки у женщин (маленькая грудь)».

Материалы по первому плакату ФАС передаст в суд для возбуждения административного производства; по второму срок давности привлечения к ответственности уже истек.