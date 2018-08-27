Азию Ардженто уволили из итальянского «X-фактора» после обвинений в совращении несовершеннолетнего
Актрису Азию Ардженто исключили из числа судей итальянской версии шоу «X-фактор» после обвинений в совращении несовершеннолетнего актера Джимми Беннета. Об этом со ссылкой на источники пишут издания The Hollywood Reporter и Variety.
По данным The Hollywood Reporter, Ардженто появится в первых семи выпусках шоу, снятых летом 2018 года и посвященных отбору финалистов «X-фактор»; в основной части шоу ее заменит другой судья, имя которого назовут 5 сентября.
В августе 2018 года газета The New York Times написала, что Ардженто пять лет назад имела сексуальную связь с 17-летним актером Джимми Беннетом. Позже актер подал на Ардженто в суд, и она заплатила ему 380 тысяч долларов.
Об участии Ардженто в итальянской версии «Х-фактора» объявили в мае 2018 года. После статьи The New York Times создатели шоу заявили, что не смогут продолжить сотрудничество с актрисой, если подтвердится информация о ее связи с Беннетом.
Актриса отвергла обвинения в совращении несовершеннолетнего, заявив, что Беннет подал на нее в суд из-за финансовых трудностей.