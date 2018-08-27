Азию Ардженто уволили из итальянского «X-фактора» после обвинений в совращении несовершеннолетнего

Актрису исключили из числа судей итальянской версии шоу «X-фактор» после обвинений в совращении несовершеннолетнего актера Джимми Беннета. Об этом со ссылкой на источники пишут издания The Hollywood Reporter и Variety.

По данным The Hollywood Reporter, Ардженто появится в первых семи выпусках шоу, снятых летом 2018 года и посвященных отбору финалистов «X-фактор»; в основной части шоу ее заменит другой судья, имя которого назовут 5 сентября.