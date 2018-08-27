Акинфеев и Смолов не попали в состав сборной России на ближайшие два матча

Вратарь Игорь Акинфеев и нападающий Федор Смолов не попали в заявку сборной России по футболу на ближайшие два матча. Список из 25 игроков, которые вызваны в команду, опубликован на сайте Российского футбольного союза.

7 сентября российская сборная встретится с Турцией в рамках Лиги Наций УЕФА, а 10 сентября проведет контрольный матч с Чехией.

Как объяснил главный тренер команды Станислав Черчесов, Акинфеев пропустит матчи из-за планового медосмотра в Германии, где «будут смотреть колено» футболиста. Черчесов сказал, что возможный уход из сборной с Акинфеевым не обсуждал.

Тренер также заявил, что решил не вызывать Смолова, чтобы тот мог закрепиться в составе «Локомотива», куда он перешел из «Краснодара» перед началом нового сезона.