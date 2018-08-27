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Акинфеев и Смолов не попали в состав сборной России на ближайшие два матча

Российский футбольный союз
13:20, 27 августа 2018
Надежный источник

Вратарь Игорь Акинфеев и нападающий Федор Смолов не попали в заявку сборной России по футболу на ближайшие два матча. Список из 25 игроков, которые вызваны в команду, опубликован на сайте Российского футбольного союза.

7 сентября российская сборная встретится с Турцией в рамках Лиги Наций УЕФА, а 10 сентября проведет контрольный матч с Чехией.

Как объяснил главный тренер команды Станислав Черчесов, Акинфеев пропустит матчи из-за планового медосмотра в Германии, где «будут смотреть колено» футболиста. Черчесов сказал, что возможный уход из сборной с Акинфеевым не обсуждал.

Тренер также заявил, что решил не вызывать Смолова, чтобы тот мог закрепиться в составе «Локомотива», куда он перешел из «Краснодара» перед началом нового сезона.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выступает за сборную России на протяжении 14 лет. На чемпионате мира 2018 года он стал одним из лучших в команде. В матче с Испанией Акинфеев отбил два удара в серии пенальти.
Федор Смолов выступил на чемпионате мира неудачно. В четвертьфинале он не забил пенальти сборной Хорватии.

Как играла сборная России на ЧМ-2018

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