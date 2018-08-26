В Петербурге начал самопроизвольно разводиться мост. Две машины и автобус попали в аварию
В Санкт-Петербурге вечером 25 августа начал самопроизвольно разводиться Володарский мост. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, мост поднялся примерно на 30-40 сантиметров.
В результате случившегося в пролет моста врезались два легковых автомобиля и автобус. Все водители получили травмы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Причиной инцидента, по информации источника в Смольном, мог стать слишком толстый слой свежего асфальта.
Володарский мост 24 августа был открыт для движения после ремонта, который продолжался несколько недель.