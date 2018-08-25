Сотрудника ФСБ задержали в Волгограде с 8 килограммами наркотиков

В Волгограде задержан сотрудник ФСБ, перевозивший в автомобиле около 8 килограммов наркотиков, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Машину с наркотиками остановили на одном из постов ДПС, рассказали собеседники издания, не став раскрывать иные подробности.

В свою очередь «Интерфакс» также со ссылкой на источники сообщил, что партия наркотиков весом от 8 до 10 килограммов была обнаружена в автомобиле сотрудника «одной из силовых структур» Крыма. Свертки с наркотиками были спрятаны в шинах.

Официально правоохранительные органы сообщения о задержании с грузом наркотиков сотрудника одной из российских силовых структур не комментируют.