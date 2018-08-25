Самолет из Москвы по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ

Самолет «Уральских авиалиний», прилетевший из Москвы, из-за ошибки пилотов приземлился в аэропорту Улан-Удэ на строящуюся взлетно-посадочную полосу.

Airbus А-320 выполнял рейс в Иркутск, однако из-за неблагоприятных погодных условий рейс был перенаправлен на запасной аэродром — в Улан-Удэ.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет, как показал предварительный осмотр, повреждений не получил. «Уральские авиалинии» отправили за пассажирами в Улан-Удэ резервный борт.

Причины, по которым самолет сел на строящуюся полосу вместо расположенной в нескольких метрах от нее действующей ВПП, выясняются.

Источник «Интерфакса» в аэропортовых службах сообщил, что на строящейся ВПП в Улан-Удэ в момент прибытия рейса тестировали светосигнальное оборудование.