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Ростовский университет попросил Google убрать Чикатило из списка «выдающихся выпускников»

ТАСС
13:48, 25 августа 2018
Надежный источник

Руководство Южного федерального университета (ЮФУ), созданного на базе Ростовского государственного университета, направило обращение в Google с просьбой убрать серийного убийцу Андрея Чикатило из списка выдающихся выпускников этого вуза, который показывается на главной странице в поисковой выдаче.

«Мы обратили внимание сотрудников Google, что Чикатило является опасным преступником и маньяком и не является, как они утверждают, выдающимся выпускником», — заявили ТАСС в пресс-службе университета.

По словам представителей ЮФУ, в Google им ранее сообщили, что речь идет о не совсем корректном переводе словосочетания «Notable alumni» («чем-либо известные выпускники»), которое в русскоязычной версии превратилось в «Выдающиеся выпускники».

Андрей Чикатило в 1970 году окончил заочное отделение филологического факультета Ростовского университета. В 1978-1990 годах Чикатило убил более 50 человек. В феврале 1994 года он был казнен.

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