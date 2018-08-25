Роман Абрамович продал часть акций Первого канала

Роман Абрамович уменьшил долю в Первом канале с 24% до 20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексея Павлова.

Продать акции Абрамович, получивший в мае израильское гражданство, должен был в соответствии с законом, который запрещает владеть иностранцам или лицам с двойным гражданством более 20% в учредителе российского СМИ.

В июне источники РБК сообщали, что покупателем акций, которые Абрамович должен продать из-за закона «об иностранцах в СМИ», станет один из действующих акционеров Первого канала.

Наиболее вероятным претендентом называлась Национальная медиа группа (НМГ), которая в 2010 году купила у Абрамовича 25% акций Первого канала.