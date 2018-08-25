На Эльбрусе нашли тело альпинистки, пропавшей более 30 лет назад

На Эльбрусе найдены останки альпинистки, которая, как предполагается, погибла при сходе лавины 31 год назад.

Тело, сообщили в ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, обнаружила на высоте около 4 тысяч метров группа туристов и сообщила спасателям.

При погибшей был обнаружен паспорт на имя Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения, уроженки города Новая Ладога Ленинградской области, а также авиабилет из Москвы в Минеральные Воды, датированный 10 апреля 1987 года.

Весной 1987 года в районе, где было найдено тело, под лавину попали семеро альпинистов. Елена Базыкина — пока единственная из этой группы, кого удалось найти, сообщили «Интерфаксу» в региональном МВД.