На Эльбрусе нашли тело альпинистки, пропавшей более 30 лет назад
14:20, 25 августа 2018
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На Эльбрусе найдены останки альпинистки, которая, как предполагается, погибла при сходе лавины 31 год назад.
Тело, сообщили в ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, обнаружила на высоте около 4 тысяч метров группа туристов и сообщила спасателям.
При погибшей был обнаружен паспорт на имя Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения, уроженки города Новая Ладога Ленинградской области, а также авиабилет из Москвы в Минеральные Воды, датированный 10 апреля 1987 года.
Весной 1987 года в районе, где было найдено тело, под лавину попали семеро альпинистов. Елена Базыкина — пока единственная из этой группы, кого удалось найти, сообщили «Интерфаксу» в региональном МВД.
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