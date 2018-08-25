Беременных и несовершеннолетних в СИЗО лишили дополнительного питания

Содержащимся в СИЗО беременным, кормящим матерям и несовершеннолетним перестали предоставлять дополнительное питание, выяснила Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы.

Дополнительное питание, которое ранее получали эти категории содержащихся в СИЗО, было, как пояснили во ФСИН, отменено постановлением правительства, выпущенным в апреле.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила «Коммерсанту», что обратится в ФСИН за разъяснением. Кузнецова подчеркнула, что отсутствие дополнительного питания может негативно сказаться на здоровье женщин и детей.

За сохранение расширенного рациона для некоторых категорий содержащихся в СИЗО выступил и глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. О соответствующем постановлении правительства, сообщил он ТАСС, в СПЧ ранее не знали.