«Военторг» заменит «Сникерс» шоколадным батончиком «Армия России»

создал шоколадный батончик «Армия России», который должен заменить «Сникерс» в рационе военнослужащих. Об этом РБК сообщил директор «Военторга» Владимир Павлов.

Батончик «Армия России» будет продаваться в вендинговых автоматах для солдат; его цена составит 30 рублей.

«Я его пробовал тоже, и он мне объективно понравился. Более того, когда наш военнослужащий подходит к вендинговому аппарату, то правильнее, чтобы там была продукция российского производителя, а не американский шоколад», — сказал Павлов.