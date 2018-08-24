«Военторг» заменит «Сникерс» шоколадным батончиком «Армия России»
«Военторг» создал шоколадный батончик «Армия России», который должен заменить «Сникерс» в рационе военнослужащих. Об этом РБК сообщил директор «Военторга» Владимир Павлов.
Батончик «Армия России» будет продаваться в вендинговых автоматах для солдат; его цена составит 30 рублей.
«Я его пробовал тоже, и он мне объективно понравился. Более того, когда наш военнослужащий подходит к вендинговому аппарату, то правильнее, чтобы там была продукция российского производителя, а не американский шоколад», — сказал Павлов.
Ореховый батончик весит 40 граммов, при этом калорий в нем в полтора раза меньше, чем в «Сникерсе», утверждают в «Военторге».
«Военторг» в марте 2018 года пообещал также представить альтернативу Coca-Cola для военнослужащих.