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В Екатеринбурге возбудили дело об оскорблении депутата в фейсбуке

Платон Маматов
12:24, 24 августа 2018
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Прокуратура Кировского района Екатеринбурга возбудила дело по второй части статьи 5.61 КоАП в отношении директора коммуникационного агентства Magic Inc Платона Маматова. Дело завели по жалобе депутата городской Думы Евгения Боровика из-за комментария в фейсбуке.

Маматов опубликовал фотографию определения прокуратуры, которая продлила срок расследования до 2 сентября. В документе сказано, что Боровик подал жалобу после того, как Маматов 19 июня назвал депутата «гондоном».

Словесная перепалка между Маматовым и Боровиком произошла под записью журналистки «Екатеринбург-ТВ» Оксаны Маклаковой, посвященной ВИЧ-диссидентству. После резкого высказывания депутата о ВИЧ-диссидентах Маматов призвал «гнать» Боровика из комментариев, в ответ депутат предложил «повторить», как Маматову «морду били». В ходе дискуссии Боровик, в частности, пригрозил оппоненту судом, полицией и прокуратурой, после чего Маматов написал: «Какой вы скучный и предсказуемый гондон».

Прокуратура Екатеринбурга 2 июля назначила лингвистическую экспертизу по жалобе Боровика, однако по состоянию на начало августа ее не завершили.

Депутат Евгений Боровик пришел в политику в 2005 году. По информации «АиФ-Урал», за время карьеры он сменил не менее восьми политических партий. Стал депутатом городской думы Екатеринбурга в 2013 году. В феврале 2018 года Боровик в фейсбуке пообещал заплатить тому, кто «наиболее жестко и дерзко опустит» Ксению Собчак «с небес в самую вонючую и поганую лужу», писал Znak.com.
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