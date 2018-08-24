В Екатеринбурге возбудили дело об оскорблении депутата в фейсбуке

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга возбудила дело по второй части в отношении директора коммуникационного агентства Magic Inc Платона Маматова. Дело завели по жалобе депутата городской Думы Евгения Боровика из-за комментария в фейсбуке.

Маматов опубликовал фотографию определения прокуратуры, которая продлила срок расследования до 2 сентября. В документе сказано, что Боровик подал жалобу после того, как Маматов 19 июня назвал депутата «гондоном».

Словесная перепалка между Маматовым и Боровиком произошла под записью журналистки «Екатеринбург-ТВ» Оксаны Маклаковой, посвященной . После резкого высказывания депутата о ВИЧ-диссидентах Маматов призвал «гнать» Боровика из комментариев, в ответ депутат предложил «повторить», как Маматову «морду били». В ходе дискуссии Боровик, в частности, пригрозил оппоненту судом, полицией и прокуратурой, после чего Маматов написал: «Какой вы скучный и предсказуемый гондон».

Прокуратура Екатеринбурга 2 июля назначила лингвистическую экспертизу по жалобе Боровика, однако по состоянию на начало августа ее не завершили.