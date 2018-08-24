Умер футболист Алексей Парамонов

Олимпийский чемпион 1956 года, бывший футболист «Спартака» Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет.

Парамонов умер в больнице, куда его госпитализировали в конце июля после ухудшения состояния здоровья. 18 августа его положили в реанимацию.

Сегодня на 94-м году жизни скончался старейший ветеран красно-белых Алексей Александрович Парамонов.



ФК «Спартак-Москва» выражает глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким легендарного спартаковца и всем красно-белым. pic.twitter.com/A82tzmckYQ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 24, 2018

Комитет ветеранов футбола Российского футбольного союза поможет с организацией похорон Парамонова, сообщил председатель комитета Александр Мирзоян. «Я знаю, что на Ваганьковском кладбище есть место, которое он давно приготовил», — отметил Мирзоян. Парамонова похоронят 27 августа.

Матчи пятого тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память об Алексее Парамонове.