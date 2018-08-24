Умер футболист Алексей Парамонов

ФК "Спартак"
07:09, 24 августа 2018
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Олимпийский чемпион 1956 года, бывший футболист «Спартака» Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет.

Парамонов умер в больнице, куда его госпитализировали в конце июля после ухудшения состояния здоровья. 18 августа его положили в реанимацию.

Комитет ветеранов футбола Российского футбольного союза поможет с организацией похорон Парамонова, сообщил председатель комитета Александр Мирзоян. «Я знаю, что на Ваганьковском кладбище есть место, которое он давно приготовил», — отметил Мирзоян. Парамонова похоронят 27 августа.

Матчи пятого тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память об Алексее Парамонове.

Вячеслав Ун Да-син / ТАСС
Алексей Парамонов выступал за «Спартак» 13 сезонов с 1947 по 1959 годы. Он сыграл за клуб 302 матча и забил 73 гола, став четырехкратным победителем чемпионата СССР. В 1954-1957 годах Парамонов играл за сборную СССР. Вместе с национальной сборной он выиграл золотую медаль Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне. В 1960-1970-е годы он входил тренерский штаб советской сборной.

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