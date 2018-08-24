Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в досрочном освобождении

Марк Чепмен, в 1980 году бывшего участника группы The Beatles Джона Леннона, продолжит отбывать пожизненный срок.

Комиссия по условно-досрочному освобождению посчитала, что преступник все еще представляет опасность для общества, сообщает агентство Associated Press.

«Вы тщательно спланировали и совершили убийство всемирно известного человека, не имея на то никаких причин, кроме как получить известность», — говорится в решении.

Чепмен, которому сейчас 63 года, получил право на УДО после 20 лет заключения. Этот отказ стал уже десятым по счету, новое прошение он сможет подать через два года.