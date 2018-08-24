У посольства России в Вильнюсе открыли сквер имени Бориса Немцова
В Вильнюсе рядом с посольством России состоялась церемония открытия сквера имени Бориса Немцова.
Вильнюс стал вторым городом, где увековечена память об убитом более трех лет назад российской оппозиционере. https://t.co/icFTW2wYsP— ru.delfi.lt (@rudelfi) August 24, 2018
На церемонии, в частности, присутствовали министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и дочь убитого политика Жанна Немцова.
Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года.
Именем погибшего политика в феврале 2018 года назвали участок Висконсин-авеню около посольства России в Вашингтоне. В Москве на доме, где жил Немцов, в марте установили мемориальную табличку. На Большом Москворецком мосту — там, где убили Немцова, — существует стихийный мемориал. Власти неоднократно пытались его демонтировать.