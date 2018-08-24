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У посольства России в Вильнюсе открыли сквер имени Бориса Немцова

Delfi (Литва)
16:17, 24 августа 2018
Надежный источник

В Вильнюсе рядом с посольством России состоялась церемония открытия сквера имени Бориса Немцова.

На церемонии, в частности, присутствовали министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и дочь убитого политика Жанна Немцова.

Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года.
Именем погибшего политика в феврале 2018 года назвали участок Висконсин-авеню около посольства России в Вашингтоне. В Москве на доме, где жил Немцов, в марте установили мемориальную табличку. На Большом Москворецком мосту — там, где убили Немцова, — существует стихийный мемориал. Власти неоднократно пытались его демонтировать.

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