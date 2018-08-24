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СК заподозрил «Правый сектор» в подготовке убийств 50 россиян

Следственный комитет России
09:17, 24 августа 2018
Надежный источник

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидеров и участников украинской организации «Правый сектор» (в РФ признана судом экстремистской и запрещена), которые приговорили к смерти 50 представителей судебных и правоохранительных органов России.

По версии следствия, участники «Правого сектора» собирались убить людей, участвовавших в расследовании дела бывшего милиционера Александра Костенко, которого осудили за нападение на сотрудника «Беркута». 10 мая 2018 года подозреваемые составили в Киеве «приговор Центрального национального суда „Правого сектора“» в отношении россиян.

В число подозреваемых вошли восемь человек, в том числе бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош и действующий руководитель организации Андрей Тарасенко. Следствие собирается предъявить им обвинения и объявить в международный розыск.

В мае 2015 года суд в Симферополе приговорил Александра Костенко к четырем годам и двум месяцам заключения, признав виновным в нанесении телесных повреждений сотруднику «Беркута» во время Евромайдана в Киеве, а также в хранении оружия.
Сторону обвинения на судебном процессе против Костенко представляла Наталья Поклонская, руководившая в тот момент прокуратурой Крыма. В июле 2018 года Поклонская сообщила, что «Правый сектор» вынес в отношении нее смертный приговор.

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