На детской площадке в Самаре нашли памятник криминальному авторитету

На детской площадке в Самаре обнаружили могильную плиту, установленную на месте убийства криминального авторитета. Советник директора Росгвардии, бывший депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в твиттере, что ее демонтируют 27 августа.

О памятнике вечером 23 августа сообщили участники группы «Подслушано | Самара» во «ВКонтакте». Автор публикации рассказала, что монумент стоит на Ново-Садовой улице последние три года. «Никто не знает, что это за „надгробие“ на детской площадке?» — спросила пользователь. В комментариях одна из местных жительниц сообщила, что в 1990-е годы на этом месте «убили авторитета».

Александр Хинштейн в твиттере рассказал, что на детской площадке стоит «памятник бандиту Беркуту, расстрелянному в этом дворе». Советник главы Росгвардии отметил, что, по сведениям региональных властей, плиту поставили без разрешения.

Вот он - памятник Беркуту в центре Самары. В понедельник его здесь не будет. pic.twitter.com/fBfg36kVGx — Александр Хинштейн (@Khinshtein) August 24, 2018

Некоторые СМИ ошибочно сообщают, что это памятник криминальному авторитету Константину Беркуту, убитому в 1999 году. Однако, судя по информации из открытых источников, это памятник его младшему брату Владимиру Беркуту, которого застрелили в апреле 1994 года возле здания Самарской биржи на Ново-Садовой улице.