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Михаил Бабич назначен российским послом в Белоруссии. Ранее его отказалась принять Украина

Официальный интернет-портал правовой информации
06:19, 24 августа 2018
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Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Белоруссии. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Также Бабич назначен спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

В 2016 году Бабича планировали назначить российским послом в Киеве, но Украина отказалась принять его. Неофициально сообщалось, что отказ вызван связями Бабича со спецслужбами. Сейчас у России нет посла на Украине — только временный поверенный.

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