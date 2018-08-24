Михаил Бабич назначен российским послом в Белоруссии. Ранее его отказалась принять Украина
Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Белоруссии. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
Также Бабич назначен спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.
В 2016 году Бабича планировали назначить российским послом в Киеве, но Украина отказалась принять его. Неофициально сообщалось, что отказ вызван связями Бабича со спецслужбами. Сейчас у России нет посла на Украине — только временный поверенный.