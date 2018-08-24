Благотворительные фонды предложили полностью отменить наказание для врачей при работе с наркотиками

Благотворительные фонды «Подари жизнь» и «Вера» предложили внести изменения в уголовное и административное законодательство, чтобы полностью декриминализовать работу врачей при назначении наркотических обезболивающих лекарств. Соответствующие письма они адресовали главе министерства здравоохранения Веронике Скворцовой и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Фонды раскритиковали Минздрава, предлагающий декриминализовать ошибки врачей при работе с наркотическими обезболивающими. Руководители фондов считают, что предложения министерства не решат проблему уголовного преследования врачей и фармацевтов, поскольку тех в любом случае могут освободить от ответственности только после возбуждения уголовного дела.