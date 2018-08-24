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Благотворительные фонды предложили полностью отменить наказание для врачей при работе с наркотиками

РБК
08:50, 24 августа 2018
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Благотворительные фонды «Подари жизнь» и «Вера» предложили внести изменения в уголовное и административное законодательство, чтобы полностью декриминализовать работу врачей при назначении наркотических обезболивающих лекарств. Соответствующие письма они адресовали главе министерства здравоохранения Веронике Скворцовой и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Фонды раскритиковали законопроект Минздрава, предлагающий декриминализовать ошибки врачей при работе с наркотическими обезболивающими. Руководители фондов считают, что предложения министерства не решат проблему уголовного преследования врачей и фармацевтов, поскольку тех в любом случае могут освободить от ответственности только после возбуждения уголовного дела.

Врачи как подвергались уголовному преследованию, так и будут, заключила директор по развитию фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова в разговоре с РБК: «Это и огласка, и позор, и участие в следственных действиях, и адвокаты, которые должны будут доказывать, что деяние совершено впервые».

РБК
Фонд «Подари жизнь» и другие общественные организации предлагают декриминализовать работу с обезболивающими с 2013 года. Против их предложений ранее выступали силовые ведомства.
Согласно опросам, почти 38% врачей боятся уголовного преследования из-за назначения наркотических средств, еще 27% сомневаются, что такое назначение оправданно и соответствует боли пациентов, а 9% боятся последствий для здоровья больного.

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