Благотворительные фонды предложили полностью отменить наказание для врачей при работе с наркотиками
Благотворительные фонды «Подари жизнь» и «Вера» предложили внести изменения в уголовное и административное законодательство, чтобы полностью декриминализовать работу врачей при назначении наркотических обезболивающих лекарств. Соответствующие письма они адресовали главе министерства здравоохранения Веронике Скворцовой и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
Фонды раскритиковали законопроект Минздрава, предлагающий декриминализовать ошибки врачей при работе с наркотическими обезболивающими. Руководители фондов считают, что предложения министерства не решат проблему уголовного преследования врачей и фармацевтов, поскольку тех в любом случае могут освободить от ответственности только после возбуждения уголовного дела.
Врачи как подвергались уголовному преследованию, так и будут, заключила директор по развитию фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова в разговоре с РБК: «Это и огласка, и позор, и участие в следственных действиях, и адвокаты, которые должны будут доказывать, что деяние совершено впервые».