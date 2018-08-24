Адвокат Дональда Трампа предсказал восстание в случае импичмента президента
Американцы взбунтуются, если президенту США Дональду Трампу объявят импичмент. Об этом Sky News заявил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который сейчас является адвокатом Трампа.
«[Трампу] можно объявить импичмент только по политическим мотивам, но американский народ восстанет против этого», — заявил Джулиани (англ. яз.).
В США обсуждают возможность импичмента Дональда Трампа в связи с показаниями его бывшего адвоката Майкла Коэна; он признался, что во время избирательной кампании по указанию Трампа участвовал в выплатах за молчание женщинам, которые имели отношения с Трампом и намеревались рассказать о них.