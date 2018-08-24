16-летний россиянин Иван Бессонов победил на классическом «Евровидении»
Российский пианист Иван Бессонов стал победителем Eurovision Young Musicians 2018 — международного конкурса классической музыки для молодых музыкантов. Финал соревнования состоялся 23 августа в Эдинбурге.
16-летний россиянин исполнил на конкурсе фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. В финале ему противостояли исполнители из Венгрии, Германии, Норвегии, Чехии и Словении.
Конкурс молодых исполнителей классической музыки Eurovision Young Musicians проводится каждые два года, начиная с 1982-го, по инициативе Европейского вещательного союза.
Уроженец Санкт-Петербурга Иван Бессонов является обладателем Гран-при Международного юношеского конкурса имени Шопена, первых премий конкурсов «Молодые дарования России», Astana Piano Passion, конкурса имени А. Рубинштейна «Фортепианная миниатюра в русской музыке» и приза Grand Piano Competition в Москве.