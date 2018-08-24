16-летний россиянин Иван Бессонов победил на классическом «Евровидении»

Российский пианист Иван Бессонов стал победителем Eurovision Young Musicians 2018 — международного конкурса классической музыки для молодых музыкантов. Финал соревнования состоялся 23 августа в Эдинбурге.

16-летний россиянин исполнил на конкурсе фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. В финале ему противостояли исполнители из Венгрии, Германии, Норвегии, Чехии и Словении.