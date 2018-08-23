В правительстве объяснили отсутствие Медведева на публике спортивной травмой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не принимает участия в публичных мероприятиях из-за травмы, полученной во время занятий спортом. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает «Интерфакс».

Характер и степень тяжести травмы в пресс-службе не уточнили, отметив лишь, что мероприятий с участием Медведева не планируется проводить еще какое-то время.