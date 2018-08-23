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В правительстве объяснили отсутствие Медведева на публике спортивной травмой

Интерфакс
17:16, 23 августа 2018
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев не принимает участия в публичных мероприятиях из-за травмы, полученной во время занятий спортом. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает «Интерфакс».

Характер и степень тяжести травмы в пресс-службе не уточнили, отметив лишь, что мероприятий с участием Медведева не планируется проводить еще какое-то время. 

Днем 23 августа издание «Проект» сообщило о том, что Медведева «не видели уже девять дней, и никто не понимает, в чем причина». При этом, как утверждали источники издания, мероприятия, в которых должен участвовать премьер, не отменяются заранее.

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