СМИ пожаловались на ограничение доступа в фейсбуке

Сразу несколько российских интернет-изданий сообщили о проблемах с публикацией материалов в своих группах в Facebook. При попытке опубликовать пост с гиперссылкой на какой-либо материал соцсеть сразу его удаляет.

С подобной проблемой днем 23 августа столкнулись The Insider, «Медиазона», «Такие дела», Arzamas, «Дискурс», «Роскомсвобода» и другие СМИ. «Медуза» не испытывала трудностей с доступом к фейсбуку.

Нехило, как минимум три независимых медиа - The Insider, Медиазона и Такие дела без объяснения причин лишились возможности публиковать новости в своей Facebook группе — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) August 23, 2018

В издании Arzamas «Медузе» рассказали, что соцсеть позволяет публиковать посты с картинками или текстом, но сразу удаляет посты, содержащие какие-либо гиперссылки. В «Медиазоне» также подтвердили проблемы с публикацией в фейсбуке.

По всей видимости, сбой носит глобальный характер. Аналогичные трудности наблюдаются, например, у ряда украинских, немецких и англоязычных изданий.

Проблемы возникли также у обычных пользователей и у других страниц и групп, не связанных со СМИ.

Руководство Facebook пока не уведомляло пользователей о причинах сбоя.