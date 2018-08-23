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Приложение «Суточно.ру», позволяющее арендовать жилье в Крыму, удалили из App Store из-за санкций

Коммерсант
07:59, 23 августа 2018
Надежный источник

Компания Apple удалила из App Store приложение для краткосрочной аренды «Суточно.ру»  — через него бронируется больше 20% жилья в Крыму. Решение связано с антироссийскими санкциями, пишет «Коммерсант».

«Магазин не может размещать, распространять и иметь дело с приложениями и разработчиками, связанными с определенными странами, на которые США наложило эмбарго», — цитирует издание письмо, которое получила от Apple российская компания. Приложение снова могут включить в App Store при условии снятия санкций.

В «Суточно.ру» считают, что решение Apple связано с активной работой сервиса в Крыму. Там не исключили, что уберут полуостров из выдачи на операционной системе iOS для восстановления в App Store.

Остальные сервисы аренды жилья, работающие в Крыму, о проблемах не сообщают — в магазине Apple по-прежнему доступны приложения ЦИАН, Domofond и «Яндекс.Недвижимость».

Компании, работающие в сфере туризма, уже сталкивались с проблемами из-за работы в Крыму. В середине июля сервис Booking.com ограничил возможность бронирования отелей на полуострове — это можно сделать, поставив отметку о деловом визите.

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